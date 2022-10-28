Не щадят никого: освобожденный пленник рассказал о жутких пытках ВСУ с ножом

Националисты готовы убивать русских солдат ради забавы.

Освобожденный из украинского плена военнослужащий боец народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Александр Чупра рассказал о вопиющих издевательствах националистов над русскими солдатами. По его словам, боевики пытали пленных холодным оружием.

«Там такой вопрос был: какая у меня школа. В этот момент я задумался на долю секунды. Просто забыл. Ко мне подбегает какой-то укроп, берет нож, вставляет мне в ногу (…) вставил и начинает, как передачи на машине — вперед, влево, вправо. Говорит: „Ну что, ты вспомнил, в какой школе учишься?“ Я уже просто наобум сказал», — рассказал Чупра.

По словам военного, противник орудовал ножом в его теле медленно, с целью доставить как можно больше мучений. Однако, сам солдат не чувствовал адской боли из-за поднявшегося в крови адреналина. В этот момент Чупра ощущал очень сильный страх.

Ножевыми ранениями пытки националистов не кончились. ВСУ стали угрожать пленниками, требуя от них «не тупить», иначе «раскромсают», по словам бойца ЛНР.

Беспричинное причинение боли русским военнослужащим уже не забавляло боевиков. Поэтому они спрашивали у пленных бессмысленные вопросы.

«Где я работал, где в данный момент учусь. Ну, также чуть-чуть тупил, подходили просто, брали перчатку с костяшками пластмассовым. Надевали эти перчатки и просто начинали избивать», — объяснил Чупра.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказа, как ВСУ добивают пленных и больных выстрелами в голову.