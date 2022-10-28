В Европе еще есть те, кто не поддается гегемонии Запада, а значит, у мира есть высокие шансы стать многополярным.

В Венгрии поддержали президента России Владимира Путина в вопросе украинского суверенитета. В частности, о согласии с российским лидером заявил журналист Габор Штир.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, Неизвестно, в каких границах она останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины», — сказал публицист в беседе с РИА Новости.

По признанию журналиста, у него есть желание посетить Одессу, однако он боится, что специальная военная операция России на Украине (СВО) закончится еще не скоро. Штир считает, мир на территории Незалежной очень важен для граждан соседних государств, поэтому венгерская сторона не поставляет оружие киевскому режиму.

Накануне Владимир Путин выступил в рамках пленарного заседания клуба «Валдай», заявив, что РФ может быть единственным гарантом независимости Самостийной, пишет KP.RU. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что главное противоречие эпохи — нежелание большинства народов мира мириться с западной гегемонией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто продолжит помогать Украине.