Кадры штурма позиций ВСУ армией РФ на донецком направлении

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 900

«Известия» опубликовали кадры штурма позиций ВСУ армией РФ на донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские националисты привыкли бежать с поля боя, а российские бойцы стойко выполняют боевые задачи.

Российские войска штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. На записи видно, как один из военнослужащих оказывает группе бойцов поддержку огнем, а далее стреляет из гранатомета по позициям врага.

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. Поводом для ввода войск стало обострение ситуации. В частности, украинские националисты усилили обстрелы мирного населения региона, а также его инфраструктуры. Российские военные и союзные силы приступили к освобождению территорий.

Позже в РФ провели частичную мобилизацию для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян. По заявлению Минобороны России, было призвано 300 тысяч резервистов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность (ВУС).

К Российской Федерации в результате референдумов присоединились четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.

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