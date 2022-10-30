Корреспондент «Известий» показал, как Росгвардия возрождает подбитые «Тигры» и БМП

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Даже прямое попадание не означает, что боевая техника отправиться в утиль. Многое можно восстановить даже на передовой!

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Часть западных снарядов все же доезжает до Украины и там их используют для ударов по российской технике. Правда, далеко не всегда даже удачное попадание означает утиль.

Многое можно отремонтировать: заменить броню, перебрать электрику и ходовую часть — все как в обычном автосервисе с маленьким отличием: все это происходит на передовой. Как ремонтируют БМП и «Тигры» войска Росгвардии, увидел корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Военнослужащие спешат к бронетранспортеру, который застрял на передовой. БТР весит 14 тонн, но при этом визуально он легко поднимается наверх. Совсем скоро его эвакуируют в безопасное место!

На базе сломавшуюся машину уже ждут специалисты-механики Росгвардии. Быстро перебирают сломавшийся двигатель. Поршни — размером с литровую банку — накаляют, идеально обтачивают. В этот же момент другие мастера проверяют вооружение.

Здесь росгвардейцы ремонтируют и электрику. В военных машинах сотни таких проводов. Нужно проверить каждый! В этом здании всегда очень громко, и работа в прямом смысле кипит!

Рядом готовят шины. Без резиновой камеры покрышка плотно прилегает к диску.

«На „Тигре“ из двух стартеров собрали один. Пришлось что-то подпилить болгаркой, где-то подварить. Поставили — машина уехала!» — рассказал командир ремонтной группы группировки Росгвардии.

За ремонтом бронетранспортера наблюдает и дает подсказки механник-водитель Александр Медведев. В свои 56 лет он вызвался участвовать в спецоперации добровольцем. С правами категории «C» быстро освоил многотонную технику.

«На работе все ждут меня, когда я приеду. Жена сказала: „Надо — значит надо“. Все нормально, ждет!» — сообщил Александр Медведев, механник-водитель отряда спецназначения Росгвардии.

Но прямо сейчас — мастерство Александра нужно сослуживцам. Даже с самыми сложными поломками техники Росгвардии справляются очень быстро. Так что уже через пару дней этот БТР отправится на очередное задание!

Тема:
Специальная военная операция России
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