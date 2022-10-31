Никита Джигурда о покинувших Россию артистах: «Я вижу очищение»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 84

Актер Никита Джигурда назвал заблудшими глупцами покинувших РФ на фоне СВО звезд

Никита Джигурда о покинувших Россию артистах: «Я вижу очищение»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Специальная военная операция России

Несмотря свою патриотическую позицию, артист выступает против «охоты на ведьм», так как люди имеют право на ошибку.

Актер Никита Джигурда впервые высказался о звездных коллегах, покинувших Россию в связи с негативным отношением к спецоперации на Украине. В интервью изданию aif.ru он назвал заблудшими глупцами тех, кто купился на западную пропаганду. Однако отметил, что сегодня несложно заплутать в новостном потоке и принять ложь за чистую монету. Артист не спешит категорично осуждать таких людей, а также призывает общественность отказаться от идеи наказания для них.

«В том, что некоторая часть людей покинула Россию, я вижу очищение. Среди них есть глупцы и подлецы, а есть очень много заблудших. Люди имеют право на заблуждение. Тем более, когда 95% мировых СМИ распространяют фейки. Именно поэтому я противник „охоты на ведьм“», — сказал Джигурда.

Как отметил актер, в числе уехавших из России и упрекающих родину есть личности, вызывающие у него восхищение. Например, Александр Невзоров*, которого он считает «интеллектуалом и умницей». По мнению Джигурды, «когда-то любимый» журналист не прошел экзамен на духовную зрелость и верность, показал свое истинное лицо и разочаровал его.

Никита Борисович также считает, что покинувшие родную страну артисты сами себя наказали таким решением, потеряли часть близких, лишились любви поклонников. Именно поэтому Джигурда просит не судить их, самих себя приговоривших к изоляции. Многие, подчеркнул актер, уже пожалели о своем поступке, как, к примеру, исполнитель Алишер Моргенштерн**. В 2021 году рэпер уехал в Белоруссию, позже перебрался в ОАЭ. Несмотря на роскошную жизнь в солнечном Дубае, абсолютный достаток, музыкант пребывает в депрессии и мечтает вернуться.

Никита Джигурда уверен, что победа будет за Москвой, он не сомневается в праведности борьбы за освобождение Донбасса. Объясняет свою позицию так: Россия в духовном плане уже состоялась, она всегда была едина — «киевская, московская и белая Русь». Такой порядок, полагает актер, сохранится и в будущем.

Ранее, писал 5-tv.ru, Моргенштерн заявил, что не может вернуться в Россию из-за интервью с Ксенией Собчак. Исполнитель уверен, что скандальная журналистка загнала в угол и подставила его.

* -- признан в России СМИ-иноагентом.

** -- признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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