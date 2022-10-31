Назаров высказался о Галкине* и других уехавших звездах: «Отсутствие совести»

Знаменитый актер считает, что про звезд российского шоу-бизнеса можно сказать мало толкового. Впрочем, артисты были такими и раньше.

Актер Юрий Назаров рассказал о своем отношении к уехавшим из России звездам, включая Максима Галкина*. Народного артиста РФ не задевают колкие высказывания сбежавших коллег в адрес Родины. Своим мнением он поделился с изданием aif.ru.

Юрий Назаров считает, что про современных артистов можно сказать «мало толкового». Для тех, кого удивляет поведение звезд шоу-бизнеса, он процитировал Антона Чехова.

«Вспомните Чехова. В каком-то его рассказе молодая актриса удивилась неподобающему поведению коллеги, а старенький артист ей сказал: „Деточка, поймите: артисты — это, в сущности, дети. Правда, в большинстве сукины дети“. В большинстве случаев это действительно так», — сказал Назаров.

По словам актера, на самом деле звезды эстрады делятся на два типа: гениальные и из цитаты Чехова. Ко вторым Назаров отнес, в частности, юмориста Максима Галкина, который после отъезда из страны позволяет себе критически высказываться в адрес родины и оскорблять сограждан.

«Отсутствие совести — это его проблемы! Меня такое поведение не шевельнет ни в какую сторону. Поймите, подобное поведение у актеров всегда было. Я слыхал из достоверных источников, что во время войны кто-то ждал немцев — и во МХАТе, и в Малом театре, и в Большом!» — заверил Назаров.

В заключении народный артист РФ попросил не равнять всех звезд российского шоу-бизнеса под «одну гребенку». По словам Юрия Назарова, среди них есть хорошие люди, которые сохраняют в себе человечность.

«Хороших, достойных людей у нас не один, не два, не три и не пять, а побольше. Для меня главное правило — оставайся человеком. А чем человек отличается от животного? Совестью!» — объяснил Назаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Ирина Безрукова высказала свое мнение о сбежавших из России артистках.

* — признан иноагентом в России.