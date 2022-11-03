Система ПВО сработала в Мелитополе ранним утром

Российские комплексы отразили удар националистов из ВСУ.
Фото: © РИА Новости
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Мелитополе, отразив удар украинских националистов. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.
Информации о жертвах и пострадавших в результате действий ВСУ пока не поступало.
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