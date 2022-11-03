Система ПВО сработала в Мелитополе ранним утром

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Игорь Рязов
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Российские комплексы отразили удар националистов из ВСУ.

Система ПВО сработала в Мелитополе ранним утром

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Специальная военная операция России

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Мелитополе, отразив удар украинских националистов. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Информации о жертвах и пострадавших в результате действий ВСУ пока не поступало.

Тема:
Специальная военная операция России
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Система ПВО сработала в Мелитополе ранним утром

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