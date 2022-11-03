ВС РФ отразили атаки двух рот иностранных наемников в ЛНР

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Лев Пророков
Лев Пророков 51

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Конашенков отметил, что за сутки противник потерял порядка 500 человек и десятки единиц техники.

Военнослужащие РФ продолжают выполнение целей специальной военной операции по защите Донбасса. Украинские боевики и наемники не оставляют попыток атаковать позиции российских военных.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки была пресечена попытка атаки двух рот иностранных наемников на купянском направлении.

Кроме того, на красно-лиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях отражены попытки наступления ВСУ.

Конашенков отметил, что за сутки противник потерял порядка 500 человек и десятки единиц техники.

Кроме того, ВС РФ уничтожены установка С-300, взвод РСЗО «Град» и сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ используют БПЛА «Грифон» в зоне спецоперации.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Специальная военная операция России
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