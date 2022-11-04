Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 117

Защитники родины используют лучшую современную технику, проходя подготовку и вспоминая боевые навыки.

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Российские военные продолжают уничтожать неонацистов в Донбассе, не забывая при этом совершенствовать собственные навыки. У бойцов есть все необходимое для выполнения поставленных боевых задач. 5-tv.ru публикует лучшие кадры из зоны специальной военной операции (СВО).

На видео можно увидеть стрельбу из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), а также получение снаряжения мобилизованными гражданами и тренировочные полеты на истребителях Су-35.

Молодые летчики проходят не только практическую, но и теоретическую подготовку. Учатся обнаруживать и перехватывать воздушные цели, преодолевать и уничтожать средства противовоздушной обороны (ПВО) и всему, с чем они могут столкнуться в зоне боевых действий.

Артиллеристы, действуя с разведчиками, связистами и расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), определяют координаты групп условного противника и применяют радиопомехи.

«Все граждане, прибывшие с запаса, ранее проходили службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ряд военнослужащих имеют боевой опыт», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Что касается экипировки, каждому мобилизованному выдают всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО), индивидуальную аптечку первой помощи, средства защиты, которые включают в себя бронешлем, бронежилет, тактические очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, транспортный жилет модульный — разгрузка. На время следования военнослужащие обеспечиваются индивидуальным рационом питания и запасом питьевой воды.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы боевых гаубиц.

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