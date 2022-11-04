Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Защитники родины используют лучшую современную технику, проходя подготовку и вспоминая боевые навыки.
Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные продолжают уничтожать неонацистов в Донбассе, не забывая при этом совершенствовать собственные навыки. У бойцов есть все необходимое для выполнения поставленных боевых задач. 5-tv.ru публикует лучшие кадры из зоны специальной военной операции (СВО).
На видео можно увидеть стрельбу из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), а также получение снаряжения мобилизованными гражданами и тренировочные полеты на истребителях Су-35.
Молодые летчики проходят не только практическую, но и теоретическую подготовку. Учатся обнаруживать и перехватывать воздушные цели, преодолевать и уничтожать средства противовоздушной обороны (ПВО) и всему, с чем они могут столкнуться в зоне боевых действий.
Артиллеристы, действуя с разведчиками, связистами и расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), определяют координаты групп условного противника и применяют радиопомехи.
«Все граждане, прибывшие с запаса, ранее проходили службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ряд военнослужащих имеют боевой опыт», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Что касается экипировки, каждому мобилизованному выдают всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО), индивидуальную аптечку первой помощи, средства защиты, которые включают в себя бронешлем, бронежилет, тактические очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, транспортный жилет модульный — разгрузка. На время следования военнослужащие обеспечиваются индивидуальным рационом питания и запасом питьевой воды.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы боевых гаубиц.
- 4 нояб
- Ничего личного: Лондон пытался сорвать зерновую сделку ради краха экономики ЕС
- 4 нояб
- Олега Тинькова после отказа от гражданства России уличили в клевете
- 3 нояб
- ВСУ обстреляли центр Донецка
- 3 нояб
- Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении 107 бойцов ВС РФ из плена
- 3 нояб
- ВС РФ отразили атаки двух рот иностранных наемников в ЛНР
- 3 нояб
- Спасти голодающих — политолог объяснил решение РФ возобновить зерновую сделку
- 3 нояб
- «Кинжальный удар»: Британия заявила о переброске истребителей ВСК РФ в Белоруссию
- 3 нояб
- Пригожин об отъезде Ахеджаковой из РФ: «До свидания»
- 3 нояб
- Саперы ЛНР разминируют до десяти гектаров территории в день
- 3 нояб
- ВС РФ нанесли серию ударов по объектам в Кривом Роге, Николаеве и Харькове
Читайте также
93%
0.48 60.61
-0.31
Нашли ошибку?