ВС РФ уничтожили на Украине цеха по изготовлению снарядов для РСЗО и ракетных двигателей
Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов завода «Коммунар» в Харькове
Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; 5-tv.ru
В районе Николаева ракетным ударом также поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.
Поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели специальной военной операции по защите Донбасса продолжают выполняться Вооруженными силами (ВС) России. За последние сутки по военной инфраструктуре киевского режима нанесены удары в том числе с помощью Воздушно-космических сил (ВСК) РФ.
«Высокоточным оружием ВКС РФ поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода „Коммунар“ в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что в районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.
По словам Конашенкова, также пресечены попытки атак ВСУ на купянском, николаево-криворожском и красно-лиманском направлениях. Уничтожено порядка 300 боевиков и десятки единиц техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военнослужащий ВСУ сообщил об огромных потерях украинских военных.
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