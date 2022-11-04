ОНФ направит 81 «УАЗ» в помощь народной милиции ЛНР и ДНР

|
Лев Пророков
Лев Пророков 28

Автомобили общей стоимостью более 100 миллионов рублей были приобретены на средства россиян, собранные в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!».

Фото, видео: Общероссийский народный фронт

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В День народного единства 4 ноября Общероссийский народный фронт (ОНФ) отправит на передовую для нужд Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль марки УАЗ. Передача машин проходит в Ростовской области.

Автомобили общей стоимостью более 100 миллионов рублей были приобретены на средства россиян, собранные в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».

«Это очередная акция проекта „Все для победы!“ ОНФ. Соответственно, автомобили „УАЗ“ всевозможных моделей, модификаций, которые предназначены для подразделений народной милиции ДНР и ЛНР и для боевых подразделений, для передачи туда, где они нужны больше всего — на фронт», — рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР капитан Иван Филлипоненко.

По его словам, будут в Донбасс отправлены командирские, и пассажирские, и грузопассажирские автомобили.

«То есть это и эвакуация раненных военнослужащих, и доставка боеприпасов, продуктов, доставка чего угодно на фронт. Ну и, в принципе, обеспечение мобильности подразделений для ведения боевых действий. Автомобили простые в эксплуатации, максимально ремонтопригодные и проходимые — что еще нужно нормальным военным?» — сказал Филлипоненко.

Он отметил, что проект «Все для победы!» обеспечивает подразделения необходимой экипировкой и оснащением и осознание этой поддержки и участия народа России в помощи военнослужащим — бесконечно важно в том числе в моральном плане.

Тема:
Специальная военная операция России
4 нояб
ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» военный катер ВСУ в акватории Днепра
4 нояб
ВС РФ уничтожили на Украине цеха по изготовлению снарядов для РСЗО и ракетных двигателей
4 нояб
Украинский пленный рассказал о катастрофических потерях ВСУ
4 нояб
Ничего личного: Лондон пытался сорвать зерновую сделку ради краха экономики ЕС
4 нояб
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день
4 нояб
Олега Тинькова после отказа от гражданства России уличили в клевете
3 нояб
ВСУ обстреляли центр Донецка
3 нояб
Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении 107 бойцов ВС РФ из плена
3 нояб
ВС РФ отразили атаки двух рот иностранных наемников в ЛНР
3 нояб
Спасти голодающих — политолог объяснил решение РФ возобновить зерновую сделку
-2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября

Последние новости

16:54
После 8 ноября Украина не получит от США ни цента
16:31
ОНФ направит 81 «УАЗ» в помощь народной милиции ЛНР и ДНР
16:06
Первая эротика и голливудский привет: факты о фильме «. . . А зори здесь тихие»
15:48
На Twitter и Илона Маска подали в суд из-за массовых увольнений
15:24
ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» военный катер ВСУ в акватории Днепра
14:56
Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Сейчас читают

Первая эротика и голливудский привет: факты о фильме «. . . А зори здесь тихие»
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день
Жена комика Вячеслава Мясникова победила в международном конкурсе красоты
«Клоунада»: почему новый проект Разина а-ля «Ласковый май» обречен на провал

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика