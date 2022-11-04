ОНФ направит 81 «УАЗ» в помощь народной милиции ЛНР и ДНР

В День народного единства 4 ноября Общероссийский народный фронт (ОНФ) отправит на передовую для нужд Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль марки УАЗ. Передача машин проходит в Ростовской области.

Автомобили общей стоимостью более 100 миллионов рублей были приобретены на средства россиян, собранные в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».

«Это очередная акция проекта „Все для победы!“ ОНФ. Соответственно, автомобили „УАЗ“ всевозможных моделей, модификаций, которые предназначены для подразделений народной милиции ДНР и ЛНР и для боевых подразделений, для передачи туда, где они нужны больше всего — на фронт», — рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР капитан Иван Филлипоненко.

По его словам, будут в Донбасс отправлены командирские, и пассажирские, и грузопассажирские автомобили.

«То есть это и эвакуация раненных военнослужащих, и доставка боеприпасов, продуктов, доставка чего угодно на фронт. Ну и, в принципе, обеспечение мобильности подразделений для ведения боевых действий. Автомобили простые в эксплуатации, максимально ремонтопригодные и проходимые — что еще нужно нормальным военным?» — сказал Филлипоненко.

Он отметил, что проект «Все для победы!» обеспечивает подразделения необходимой экипировкой и оснащением и осознание этой поддержки и участия народа России в помощи военнослужащим — бесконечно важно в том числе в моральном плане.