ОНФ направит 81 «УАЗ» в помощь народной милиции ЛНР и ДНР
Автомобили общей стоимостью более 100 миллионов рублей были приобретены на средства россиян, собранные в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!».
Фото, видео: Общероссийский народный фронт
В День народного единства 4 ноября Общероссийский народный фронт (ОНФ) отправит на передовую для нужд Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль марки УАЗ. Передача машин проходит в Ростовской области.
Автомобили общей стоимостью более 100 миллионов рублей были приобретены на средства россиян, собранные в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».
«Это очередная акция проекта „Все для победы!“ ОНФ. Соответственно, автомобили „УАЗ“ всевозможных моделей, модификаций, которые предназначены для подразделений народной милиции ДНР и ЛНР и для боевых подразделений, для передачи туда, где они нужны больше всего — на фронт», — рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР капитан Иван Филлипоненко.
По его словам, будут в Донбасс отправлены командирские, и пассажирские, и грузопассажирские автомобили.
«То есть это и эвакуация раненных военнослужащих, и доставка боеприпасов, продуктов, доставка чего угодно на фронт. Ну и, в принципе, обеспечение мобильности подразделений для ведения боевых действий. Автомобили простые в эксплуатации, максимально ремонтопригодные и проходимые — что еще нужно нормальным военным?» — сказал Филлипоненко.
Он отметил, что проект «Все для победы!» обеспечивает подразделения необходимой экипировкой и оснащением и осознание этой поддержки и участия народа России в помощи военнослужащим — бесконечно важно в том числе в моральном плане.
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