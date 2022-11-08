Путин присвоил погибшему на Украине протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России
Священник РПЦ погиб при исполнении пастырских обязанностей.
Фото: www.globallookpress.com / Telegram
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно погибшему в зоне специальной военной операции (СВО) протоиерею Михаилу Васильеву. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — говорится в документе.
Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.
В качестве священника Васильев участвовал в командировках в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Также погибший служитель РПЦ занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб «Илья Муромец».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, каким запомнили протоиерея Михаила Васильева его прихожане.
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