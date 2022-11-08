Путин присвоил погибшему на Украине протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 146

Священник РПЦ погиб при исполнении пастырских обязанностей.

Путин присвоил погибшему на Украине протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России

Фото: www.globallookpress.com / Telegram

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Тема:
Специальная военная операция России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно погибшему в зоне специальной военной операции (СВО) протоиерею Михаилу Васильеву. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — говорится в документе.

Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.

В качестве священника Васильев участвовал в командировках в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Также погибший служитель РПЦ занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб «Илья Муромец».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, каким запомнили протоиерея Михаила Васильева его прихожане.

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Специальная военная операция России
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