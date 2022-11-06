«Его все любили»: что рассказали прихожане о погибшем в зоне СВО протоиерее Васильеве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 825

Прихожане рассказали, каким был погибший в зоне СВО протоиерей Михаил Васильев

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Служитель Русской православной церкви погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев. Трагическую новость сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память», — написал епископ в своем Telegram-канале.

По информации сайта Русской православной церкви, священник погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.

Более всех о смерти Михаила Васильева скорбят его прихожане, которые, как выяснил 5-tv.ru, его искренне любили и почитали.

«Прихожане его все любили. Я не знаю, кто бы его не любил. Он у нас еще школу окормлял, проводил беседы. Я уж не говорю про воинские части. Он всегда проводил беседы с солдатами, с личным составом. И ребята всегда приходили на службу. Еще до 24 февраля стояли улыбались, шутили и свечки не ставили, а после все были серьезные и на исповедь чаще ходили. Я думаю, что он многих к Богу привел», — поделилась прихожанка Вера Крылова.

По ее словам, в обращениях к прихожанам погибший священник призывал стоять за свою страну и веру, бороться с нечистой силой и верить в победу.

«Говорил: кто, если не мы? Молодых наших ребят наставлял, и они себя уже по-другому вели… Я помню, когда началась мобилизация, грустно стало в храме, и он был грустный, мне кажется, он предчувствовал», — рассказала Крылова.

Михаил Васильев родился в 1971 году, окончил МГУ имени Ломоносова и Академию Генштаба ВС РФ, позднее был рукоположен и как священник участвовал в командировках в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Также Васильев занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб «Илья Муромец».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин вручил Звезду Героя России семье Ольги Качуры — легендарной женщины-командира реактивного артиллерийского дивизиона с позывным «Корса», погибшей при защите Донбасса.

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