Замкомандира «Айдара»* Мурыга полностью признал свою вину в суде
Мужчину задержали в апреле текущего года, когда он пытался попасть в РФ вместе с беженцами.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Заместитель командира националистического батальона «Айдар»* Денис Мурыга полностью признал свою вину в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.
«Да, ваша честь», — сказал подозреваемый, отвечая на вопрос судьи о полном признании вины.
Денис Мурыга участвовал в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР) в составе одного из подразделений «Айдара». В результате его действий погибли часовые Народной милиции республики. Мурыгу задержали в апреле этого года, когда он пытался въехать в Россию, слившись с беженцами.
До этого появилась информация, что бывший участник «Азова»** сознался в убийстве раненого российского военного в Мариуполе. Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля. Войска ввели на фоне усилившихся обстрелов мирных граждан со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала.
* — Организация запрещена в РФ.
** — Организация запрещена в РФ.
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