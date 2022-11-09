Российское общество является некоммерческой организацией, формирующей интеллектуальный контент и проводящей бесплатные лекции.

Лекторы российского общества «Знание» работают почти во всех центрах боевого слаживания. Об этом сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас лекторы общества „Знание“ работают сегодня совместно с Минобороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины», — сказал Кириенко в рамках заседания почетного жюри просветительской премии «Знание».

Он добавил, что работа ведется также в центрах установления боеготовности. Российское общество «Знание» является некоммерческой организацией, формирующей интеллектуальный контент и проводящей бесплатные лекции.

В конце февраля Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Боевики использовали гражданских в качестве живого щита и уничтожали жизненно важные объекты инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры ударов Су-25 по позициям и технике боевиков.