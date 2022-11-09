Суровикин доложил Шойгу о маневре войск в Херсонской области
Суровикин: обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована
Фото, видео: TASS_Пресс-служба Минобороны РФ; Минобороны РФ
Командующий войсками в зоне СВО заявил, что российская армия успешно противостоит всем попыткам наступления противника под Херсоном.
Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о маневре войск в Херсонской области.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, — бесперспективно», — заявил Суровикин.
При этом он подчеркнул, что российская армия успешно противостоит всем попыткам наступления противника под Херсоном. В ходе отражения его атак в данном районе за период с августа по октябрь Вооруженные силы Украины потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. В то же время потери российских войск в семь-восемь раз меньше, отметил Суровикин.
Он добавил, что за счет мобилизованных граждан и добровольцев значительно возросли боевые возможности объединенной группировки войск в зоне СВО, наращен боевой численный состав соединений воинских частей, созданы дополнительные резервы.
«В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована», — сказал генерал.
Ранее 5-tv.ru сообщал о предполагаемой гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП.
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