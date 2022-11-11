В Японии подтвердили гибель своего наемника на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 139

В стране восходящего солнца неоднократно предупреждали граждан воздержаться от поездок в Незалежную, а тех, кто уже там, немедленно уехать.

В Японии подтвердили гибель своего наемника на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Специальная военная операция России

Министерство иностранных дел Японии подтвердило гибель своего наемника, воевавшего на Украине. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкойна заявление ведомства.

Согласно данным агентства, мужчина погиб несколько дней назад. Вместе с тем в интернете стала распространяться информация о том, что японцу было от 20 до 30 лет. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что посольство Японии на Украине проверяет данные.

Японское правительство неоднократно призывало граждан воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто уже там, немедленно вернуться. Наемники в Незалежной отмечаются беспрецедентной жестокостью по отношению к мирным гражданам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на Украину с оружием в руках Запад отправил восемь тысяч наемников. Всего за время спецоперации там уничтожено более трех тысяч боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в боях под Харьковом ликвидировали бразильскую фотомодель Талито ду Валье.

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