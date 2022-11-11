Освобожденные из плена СБУ рассказали о пытках током: «Привязывали провода, двоих прямо жарили!»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 6 275

РИА Новости: освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках током в плену у ВСУ

Освобожденные из плена СБУ рассказали о пытках током: «Привязывали провода, двоих прямо жарили!»

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские националисты пренебрегают всеми человеческими правами, издеваясь над пленниками.

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов, оставляя сильные ожоги и синяки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов. К слову, их истязания не затронули, но, по рассказу военных, они плотно общались с теми, кому повезло меньше.

«Провода привязывали к ним (военнопленным — Прим. ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные — Прим. ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо «жарили», — пояснил Клинов.

Бойцы подчеркнули, что пытали в основном тех, чьи данные с допросов различались. Несколько дней назад Минобороны России сообщало, что с подконтрольных Киеву территорий при обмене пленниками возвратились 107 российских солдат, включая бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ударов Су-25 по позициям боевиков.

Тема:
Специальная военная операция России
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