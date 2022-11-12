Корреспондент «Известий» показал отбитый у ВСУ «Муравейник» под Донецком

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 938

Украинские военные бросают американскую технику, которая подрывается на российских минах.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Военный корреспондент Валентин Трушин посетил защищенный от украинских военных «Муравейник». На отбитых у ВСУ позициях в районе Донецкого аэропорта журналист побывал вместе с бойцами Народной милиции ДНР. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с места сражений.

Трушин рассказал, что российские военные смогли полностью зачистить укрепрайон, который получил название «Муравейник». Он представляет собой разветвленную сеть окопов.

«Когда-то здесь были густые заросли, посадки, лес, но здесь была такая плотность огня, что все деревья „посрезало“. Одни палки торчат», — прокомментировал журналист.

На кадрах видны последствия ожесточенных боев, в ходе которых ВСУ пытались вернуть свои бывшие позиции. Однако сражение обернулось для Украинской стороны потерями, как среди солдат, так и среди вооружения и техники.

«Боевая машина десанта натовского образца M113 пыталась отбить „Муравейник“ в одной из многочисленных и бессмысленных атак. Напоролась на мину», — подчеркнул Трушин.

Корреспондент добавил, что весь экипаж машины погиб на месте. Он в шутку отметил, что брошенную натовскую технику можно привести в исправное состояние, «перекрасить и нарисовать Z».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и сообщил о начале Специальной военной операции России по защите Донбасса. От отметил, что ВСУ усилили обстрелы по жилым районом ЛНР и ДНР. Украина отказалась решать конфликт дипломатическим путем, поэтому Россия была вынуждена ввести в войска на территорию республик.

30 сентября, после проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах Владимир Путин подписал указ о вхождении субъектов в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили денег за его отставку.

Тема:
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