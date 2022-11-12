При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб один человек
ЧП произошло днем. Под обстрел попала, в частности, съемочная группа «Известий».
Фото: Стурит Валерий / ТАСС
Украинские националисты вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. В результате ЧП погиб один человек. Еще трое пострадали. Об этом сообщили представители власти региона в эфире программы на российском федеральном телеканале.
«На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <…> нашем мирном жителе, трех раненых. Завтра будем из другого места в целях безопасности продолжать вывозить граждан», — отмечалось в заявлении.
Под обстрел ВСУ попала, в частности, съемочная группа «Известий». Военный корреспондент Наталия Графчикова показала последствия случившегося.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы все чаще раздаются возле Каховской ГЭС, прорыв которой грозит затоплением прибрежным населенным пунктам.
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