«У них были такие глаза…» — пароход «Арарат» вернулся за жителями Херсонской области
Экипаж парохода «Арарат» вернулся за жителями Херсонской области
Фото, видео: © РИА Новости / Макс Ветров; 5-tv.ru
Изначально планировалось сделать только одну переправу, но вскоре стало понятно, что за раз вывезти всех желающих невозможно.
Последний вывозной рейс мирного населения в Херсонской области завершили наши моряки. Изначально планировалось сделать только одну переправу, но вскоре стало понятно, что за раз вывезти всех желающих невозможно. Тогда экипаж речного судна «Арарат» по собственной инициативе решил вернуться за людьми.
«Мы когда первый рейс сделали… Люди, которые не смогли поместиться на пароход, у них были такие глаза, в общем, не передать. Мы просто вернулись за ними, и все», — признается механик парохода Олег Групповой.
В первый раз капитану пришлось вести корабль в густом тумане, ориентируясь по навигатору на смартфоне, а в третий раз — уже в темноте. Несмотря на тяжелые погодные условия, команда «Арарата» блестяще справилась с поставленной задачей.
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