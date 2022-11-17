Российские бойцы отразили три атаки украинских боевиков
Минобороны России: ВС РФ отразили три атаки ВСУ и уничтожили более 60 боевиков
Фото, видео: Минобороны РФ
Националисты пытались сокрушить нашу армию, но в итоге сокрушили самих себя.
На южно-донецком направлении под полный контроль российских военнослужащих взята дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики», — объяснил он.
В том числе генерал-лейтенант отметил, что в результате огневого поражения от ВС РФ украинские подразделения были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.
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