Националисты пытались сокрушить нашу армию, но в итоге сокрушили самих себя.

На южно-донецком направлении под полный контроль российских военнослужащих взята дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики», — объяснил он.

В том числе генерал-лейтенант отметил, что в результате огневого поражения от ВС РФ украинские подразделения были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.

Накануне 5-tv.ru объяснял, почему ВСУ ждет провал на авдеевском направлении из-за потери поселка Опытное.