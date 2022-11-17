Российские бойцы отразили три атаки украинских боевиков

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Минобороны России: ВС РФ отразили три атаки ВСУ и уничтожили более 60 боевиков

Фото, видео: Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Националисты пытались сокрушить нашу армию, но в итоге сокрушили самих себя.

На южно-донецком направлении под полный контроль российских военнослужащих взята дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики», — объяснил он.

В том числе генерал-лейтенант отметил, что в результате огневого поражения от ВС РФ украинские подразделения были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.

Накануне 5-tv.ru объяснял, почему ВСУ ждет провал на авдеевском направлении из-за потери поселка Опытное.

Тема:
Специальная военная операция России
17 нояб
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ снаряды попали в частный жилой дом
17 нояб
Украина остро нуждается в помощи для ремонта энергетического сектора
17 нояб
«Грязный актер»: в США ненавидят Зеленского из-за попытки начать Третью мировую
17 нояб
Гранаты летят в гусеничную технику: лучшее видео по теме СВО за день
17 нояб
ВСУ ждет провал на авдеевском направлении из-за потери поселка Опытное
17 нояб
Минпросвещения разработало для 9-классников курс по истории, включающий СВО
16 нояб
МО РФ: ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось
16 нояб
Прямо в яблочко: боевая работа беспилотника «Ланцет» в зоне СВО
16 нояб
МО РФ привело реальные доказательства непричастности РФ к ударам в Польше
16 нояб
Минобороны: все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.35
0.04 62.67
0.04
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Последние новости

16:40
Политолог: США превратили Польшу в оружейный склад и базу для наемников
16:32
Ученица скончалась на уроке физкультуры в калужской школе
16:15
Российские военные уничтожили цеха по ремонту радиолокационных станций ВСУ
15:58
Заслуженный тренер СССР Тарасова о смерти Горшкова: «Вся жизнь вместе»
15:48
Российские бойцы отразили три атаки украинских боевиков
15:38
Как российских моряков вернули из египетского плена

Сейчас читают

Названа причина смерти президента Федерации фигурного катания РФ Горшкова
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика