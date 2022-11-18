Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации от гриппа

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Специалисты отметили, что избежать тяжелых осложнений поможет своевременная иммунизация.

Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации от гриппа

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Вакцина от COVID-19

О наступлении эпидсезона и важности вакцинации напомнили в Роспотребнадзоре. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, острыми ротавирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций», — сказано в сообщении.

Отмечается, что активность вирусов гриппа нарастает, а выявленные в этом году штаммы отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. Особо в ведомстве выделили, что значительную угрозу для здоровья представляет штамм «свиного гриппа». В данных условиях важно вакцинироваться против этого заболевания.

Специалисты подчеркнули, что грипп особо опасен для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. При осложнениях под ударом могут быть практически все жизненно важные системы, включая центральную нервную систему (ЦНС), а также дыхательную и сердечно-сосудистую.

«Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, поможет своевременная иммунизация», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили о схожести симптомов гриппа и коронавируса на начальном этапе течения болезни — повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил. Но методики лечения этих инфекций значительно отличаются, а больным «свиным гриппом» ни в коем случае случае нельзя лечиться от COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен завезенный в Россию вирус гриппа H3N2.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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