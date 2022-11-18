Минобороны: войска РФ нанесли удар по оборонно-промышленному комплексу Украины
Украинские военные отказываются выполнять приказы своего руководства и покидают позиции.
Фото, видео: www.globallookpress.com / mod.mil.rus; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Войска РФ 17 ноября нанесли удар по оборонно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Офицер отметил, что удар наносился при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.
«Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты», — сказал генерал-лейтенант.
Конашенков добавил, что ударом поражены производственные мощности для изготовления ракетного оружия. Бойцы уничтожили арсенал с поставленным Западом артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки Вооруженным силам Украины (ВСУ).
«Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий», — заключил представитель ведомства.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные освободили населенный пункт Опытное в ДНР.
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