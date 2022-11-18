Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Российские военные продолжают искоренять неонацистов, неся с собой мир и свободу гражданам.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Российскими войсками освобожден населенный пункт Опытное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили о полном взятии под контроль бойцами РФ стратегически важной дороги в Луганской народной республике (ЛНР). По словам официального представителя министерства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на лисичанском направлении из-за регулярных потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военные 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стали исполнять приказания руководства.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Бойцами РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.

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