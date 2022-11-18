ВСУ обстреляли город Алешки из минометов во время эвакуации мирных жителей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47

Один снаряд попал в пункт сбора для вывоза гражданских.

ВСУ обстреляли город Алешки из минометов во время эвакуации мирных жителей

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
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Город Алешки в Херсонской области был обстрелян из минометов вооруженными силами Украины 18 ноября. Один из снарядов угодил прямо в пункт сбора и эвакуации жителей региона. Также были разрушены частные дома. Об этом местная администрация сообщила ТАСС.

«Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов», — рассказал агентству представитель пресс-службы городских властей.

Накануне военный корреспондент «Известий» Натали Графчикова посетила обстрелянный минометами город и рассказала об обстановке в Алешках. По ее словам, административные здания украшали российские флаги, так что заявления украинских СМИ о взятии города ВСУ оказались ложными.

В ноябре местная администрация обратилась к мирным жителям и призвала их покинуть Алешки, однако часть населения отказалась оставлять свои дома. Некоторые люди наотрез отказываются выезжать из города.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что администрация Херсонской области опровергла закрепление позиций ВСУ в городе Алешки.

Тема:
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