ВСУ обстреляли город Алешки из минометов во время эвакуации мирных жителей

Город Алешки в Херсонской области был обстрелян из минометов вооруженными силами Украины 18 ноября. Один из снарядов угодил прямо в пункт сбора и эвакуации жителей региона. Также были разрушены частные дома. Об этом местная администрация сообщила ТАСС.

«Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов», — рассказал агентству представитель пресс-службы городских властей.

Накануне военный корреспондент «Известий» Натали Графчикова посетила обстрелянный минометами город и рассказала об обстановке в Алешках. По ее словам, административные здания украшали российские флаги, так что заявления украинских СМИ о взятии города ВСУ оказались ложными.

В ноябре местная администрация обратилась к мирным жителям и призвала их покинуть Алешки, однако часть населения отказалась оставлять свои дома. Некоторые люди наотрез отказываются выезжать из города.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что администрация Херсонской области опровергла закрепление позиций ВСУ в городе Алешки.