NI: Киев опасается сделки РФ и США после выборов президента в 2024 году

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

Для сверхдержав маленькие государства и их интересы становятся пешками в большой игре.

NI: Киев опасается сделки РФ и США после выборов президента в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Lena Klimkeit

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024

Киевский режим боится, что в 2024 году на пост президента США придет человек, готовый к переговорам с Россией. Об этом сообщил журнал National Interest. Авторы статьи отметили, что в международной политике великие державы часто торгуются между собой, а валютой при этом являются интересы маленьких государств.

«Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка», — сказано в публикации.

Обозреватели добавили, что Украину пугает перспектива остаться без поддержки западных стран, а из-за умелых действий российской стороны это может произойти. По мнению журналистов, Российская Федерация способна найти себе европейских союзников за счет щедрых контрактов на поставку энергоносителей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит Россия — США пока не планируется. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой рекорд зафиксировали в Киеве.

Тема:
Выборы президента США 2024
17 нояб
Пелоси отказалась быть лидером демократов после победы республиканцев
17 нояб
«Республиканский Кеннеди»: политолог о шансах губернатора Флориды стать президентом США
27 окт
Шутки за 300: Байден начал передразнивать журналистов в Белом доме
26 окт
В интересах России? Политолог оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине на посту президента США
11 окт
И миллиардер, и политик: будет ли Маск баллотироваться на пост президента США
8 окт
У Байдена может появиться темнокожий соперник на выборах
4 окт
Джо Байден собрался баллотироваться на второй срок
23 сент
Рэпер Канье Уэст метит в президенты
2 сент
«Такого еще не было»: команда Байдена рискует попасть под двойной импичмент
31 авг
Есть еще порох: Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября

Последние новости

10:00
Один за всех, и все за одного: лучшее видео по теме СВО за день
9:54
Число жертв при взрыве газа в жилом доме Сахалина увеличилось
9:44
Ефременкова ошарашила заявлением об отце ее близнецов: «Наш папа спал»
9:28
При хлопке газа в многоквартирном доме в Подмосковье пострадал мужчина
9:08
NI: Киев опасается сделки РФ и США после выборов президента в 2024 году
8:53
Королевский размах: во сколько раз дом Меган Маркл больше особняка Кейт Миддлтон

Сейчас читают

Продюсер Максим Фадеев рассказал об инциденте, связанном с Белоруссией
Момент взрыва газа попал на видео в жилом доме в Сахалине — есть погибший
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика