NI: Киев опасается сделки РФ и США после выборов президента в 2024 году
Для сверхдержав маленькие государства и их интересы становятся пешками в большой игре.
Фото: www.globallookpress.com / Lena Klimkeit
Киевский режим боится, что в 2024 году на пост президента США придет человек, готовый к переговорам с Россией. Об этом сообщил журнал National Interest. Авторы статьи отметили, что в международной политике великие державы часто торгуются между собой, а валютой при этом являются интересы маленьких государств.
«Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка», — сказано в публикации.
Обозреватели добавили, что Украину пугает перспектива остаться без поддержки западных стран, а из-за умелых действий российской стороны это может произойти. По мнению журналистов, Российская Федерация способна найти себе европейских союзников за счет щедрых контрактов на поставку энергоносителей.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит Россия — США пока не планируется.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой рекорд зафиксировали в Киеве.
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