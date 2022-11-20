ВСУ неоднократно обстреляли Запорожскую АЭС: кадры с места

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 30

ВСУ неоднократно обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ неоднократно обстреляли Запорожскую АЭС: кадры с места

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Специальная военная операция России

Минобороны РФ сообщило о 12 снарядах, выпущенных националистами по предприятию.

Запорожскую АЭС массированно обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). По информации Минобороны РФ, Киев выпустил 12 крупнокалиберных снарядов, из которых восемь разорвались между пятым блоком и спецкорпусом № 2. Еще три снаряда попали между четвертым и пятым блоками. Один снаряд попал в крышу корпуса № 2. Выбросов радиации из-за обстрелов со стороны боевиков не произошло.

ВСУ массированно обстреляли Запорожскую АЭСВСУ массированно обстреляли Запорожскую АЭС.Фото: 5-tv.ru

«Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность», — сказал РИА Новости советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

В настоящее время фиксируют не менее 12 прилетов снарядовВ настоящее время фиксируют не менее 12 прилетов снарядов. Фото: 5-tv.ru

По его словам, националисты выпустили снаряды в район площадки сухого хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к чему привел взрыв у ЗАЭС.

Тема:
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