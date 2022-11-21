Названо условие, при котором Россия и Украина забудут все обиды

Первые, на кого нужно обратить внимание, — это мирное население Незалежной.

Исправление российско-украинских отношений возможно только после смены власти на Украине. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что от киевского режима бессмысленно ждать положительных изменений, ведь правительство Незалежной стало пленником своих прошлых идеологических установок и не имеет свободы маневра.

«Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — рассказал Косачев в беседе с изданием aif.ru.

По словам вице-спикера Совфеда, Украину следует принудить к исполнению собственных обязательств, принцип которых был прописан еще в 2014–2015 годах в Минских соглашениях. Эта концепция до сих пор не утратила своего смысла.

В том числе Косачев уверен, что украинский конфликт нельзя решить военным путем. Его урегулирование должно произойти посредством диалога властей с самими украинцами.

«Я говорю о жителях Одесской, Днепропетровской и других областей, в которых тоже достаточно много людей обращается к нам с просьбой о защите. Если Киев перестанет разговаривать с ними на языке силы, многое может поменяться», — объяснил вице-спикер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, пойдет ли украинский лидер Владимир Зеленский на диалог с Россией без поддержки Запада.