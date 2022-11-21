Названо условие, при котором Россия и Украина забудут все обиды
Сенатор Косачев: отношения РФ с Украиной улучшатся после смены украинской власти
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mufkinnphotos
Первые, на кого нужно обратить внимание, — это мирное население Незалежной.
Исправление российско-украинских отношений возможно только после смены власти на Украине. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что от киевского режима бессмысленно ждать положительных изменений, ведь правительство Незалежной стало пленником своих прошлых идеологических установок и не имеет свободы маневра.
«Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — рассказал Косачев в беседе с изданием aif.ru.
По словам вице-спикера Совфеда, Украину следует принудить к исполнению собственных обязательств, принцип которых был прописан еще в 2014–2015 годах в Минских соглашениях. Эта концепция до сих пор не утратила своего смысла.
В том числе Косачев уверен, что украинский конфликт нельзя решить военным путем. Его урегулирование должно произойти посредством диалога властей с самими украинцами.
«Я говорю о жителях Одесской, Днепропетровской и других областей, в которых тоже достаточно много людей обращается к нам с просьбой о защите. Если Киев перестанет разговаривать с ними на языке силы, многое может поменяться», — объяснил вице-спикер.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, пойдет ли украинский лидер Владимир Зеленский на диалог с Россией без поддержки Запада.
- 21 нояб
- Названы украинские территории, которые могут поменять свой статус
- 21 нояб
- Точность, как у снайперской винтовки: как работает РЗСО «Смерч»
- 21 нояб
- Перехватить и уничтожить: лучшее видео из зоны СВО за день
- 21 нояб
- На Украине ликвидирован главный вербовщик неонацистов для ВСУ Гастон Бессон
- 20 нояб
- ВСУ неоднократно обстреляли Запорожскую АЭС: кадры с места
- 20 нояб
- Армия России уничтожила цех ВСУ по сборке двигателей авиатехники в Запорожье
- 20 нояб
- Пункт «Бассейн» и село Опытное: названы достижения ВС РФ в зоне СВО за неделю
- 20 нояб
- Военкор «Известий» показал, как «Акация» ВС РФ громит ВСУ в Запорожской области
- 20 нояб
- «Фашисты, прячьтесь!»: артиллеристы РФ отметили свой праздник на поле боя СВО
- 20 нояб
- Названы условия для отправки войск Польши на Украину: «Готовы вступить в войну?»
Читайте также
80%
-0.02 62.45
-0.12
Нашли ошибку?