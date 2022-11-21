«Я не оскорбляю уши этой ерундой»: Соседов отказался слушать «гламурный» вокал Бузовой

Знаменитая экс-участница телестройки «Дом-2» делает все возможное, чтобы пробиться в первые ряды шоу-бизнеса. Недавно даже изменила голос.

Новый трек певицы Ольги Бузовой нельзя рассматривать как музыкальную композицию. Так считает музыкальный критик Сергей Соседов. Он признался, что даже не хочет комментировать творчество поющей телеведущей, потому что оно к таковому не относится.

«Я не оскорбляю уши с этой ерундой. <…> Это не имеет отношение ни к музыке, ни к журналистике. Ни к чему это не имеет <…> какая-то вот царапина на полу или пятно какое-то синее. Никак не можем его оттереть. Как вы думаете, о чем синее пятно? Синими чернилами никто не пользуется. Ну вот синее пятно! Такая проблема… Синее пятно на полу. Это из этой же области — пустое, ни о чем», — заявил Соседов в беседе с 5-tv.ru.

К слову, последний трек Бузовой наделал много шума среди поклонников. В особенности из-за того, что голос певицы в песне разительно отличается от ее настоящего вокала. Поклонники обвиняют Ольгу в обмане и чрезмерном использовании специальных эффектов, улучшающих качество звука.

Стоит отметить, что продюсер Иосиф Пригожин солидарен с Сергеем Соседовым. Недавно он заявил, что общественность необходимо оградить от необычного творчества исполнительницы. Больше всего мужа певицы Валерии возмущает, что звезду соцсетей позиционируют как личность, формирующую музыкальные вкусы у публики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соседов захотел увидеть вокалиста Филиппа Киркорова в лосинах.