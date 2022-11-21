Уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра украинские диверсанты

Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательная группу ВСУ, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — сказал Игорь Конашенков.

Также он рассказал, российские военные уничтожили установки реактивной системы залпового огня «Ураган», из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Они были поражены в ходе контрбатарейной борьбы под Харьковом.

Средства ПВО за минувшие сутки сбили пять беспилотников в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Покровское и Макеевка (ДНР), Каховка (Херсонская область). Всего с начала СВО уничтожены более двух с половиной тысяч украинских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группу диверсантов ВСУ уничтожили под Артемовском. Этому предшествовали переговоры с запертыми в бункере националистами. Во время общения радикалы не стеснялись использовать самые подлые методы, чтобы навредить российским военным.