Под Артемовском уничтожили диверсантов ВСУ
Националисты используют самые подлые методы при переговорах с российскими военными.
Фото: © РИА Новости
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец с позывным «Байкал».
По его словам, при разведке были замечены две группы националистов. Одну из них ликвидировали артиллеристы, ударив по зданию, в котором прятались боевики. Вторая группа забаррикадировалась в бункере, оборудованном в подвале четырехэтажного дома. Туда подошли российские войска.
«Первое, что в глаза бросилось, — это чехлы, оружие в чехлах, (оружие длиннее обычного, соответственно), глушитель, каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, которые сейчас новые получают (ВСУ), не те пятнистые бронежилеты ТМ3000, которые у них раньше были», — пояснил «Байкал».
Военные Донецка спустились к бункеру ночью, а затем начали вести с боевиками переговоры через дверь. Неонацисты устроили ловушку, сделав вид, что сдаются в плен и забросив гранату в сторону солдат. К счастью, от взрыва никто не пострадал. Дальше было принято решение о подрыве бункера.
Двое диверсантов выжили, получив ранения. Они нуждались в помощи медиков. Рядовой Владимир Масюк сдался в плен российским военным, а его товарищ подорвался на мине.
По словам пленного, перед этим его подразделение подняли ночью и повезли в неизвестном направлении. Никаких задач командиры ВСУ не ставили. Тогда диверсанты, как и было приказано, зашли в бункер и стали ждать, сами не зная чего.
Со слов Масюка, он был в другой комнате во время переговоров бойцов РФ с националистами. Последние не хотели сдаваться, приказывая всем сидеть «и ждать своих».
«Вот и дождались», — подытожил боевик.
После подрыва бункера российские военные спустились туда и обнаружили газовые баллоны, бензогенераторы, бензин, доработанный немецкий пулемет MG времен Второй мировой войны, известный как «пила Гитлера», и другое иностранное оружие. Байкал резюмировал, боеприпасов в подвале было больше, чем можно вообразить.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Бойцами РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывает командование ВСУ.
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