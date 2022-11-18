Под Артемовском уничтожили диверсантов ВСУ

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 179

Националисты используют самые подлые методы при переговорах с российскими военными.

Под Артемовском уничтожили диверсантов ВСУ

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец с позывным «Байкал».

По его словам, при разведке были замечены две группы националистов. Одну из них ликвидировали артиллеристы, ударив по зданию, в котором прятались боевики. Вторая группа забаррикадировалась в бункере, оборудованном в подвале четырехэтажного дома. Туда подошли российские войска.

«Первое, что в глаза бросилось, — это чехлы, оружие в чехлах, (оружие длиннее обычного, соответственно), глушитель, каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, которые сейчас новые получают (ВСУ), не те пятнистые бронежилеты ТМ3000, которые у них раньше были», — пояснил «Байкал».

Военные Донецка спустились к бункеру ночью, а затем начали вести с боевиками переговоры через дверь. Неонацисты устроили ловушку, сделав вид, что сдаются в плен и забросив гранату в сторону солдат. К счастью, от взрыва никто не пострадал. Дальше было принято решение о подрыве бункера.

Двое диверсантов выжили, получив ранения. Они нуждались в помощи медиков. Рядовой Владимир Масюк сдался в плен российским военным, а его товарищ подорвался на мине.

По словам пленного, перед этим его подразделение подняли ночью и повезли в неизвестном направлении. Никаких задач командиры ВСУ не ставили. Тогда диверсанты, как и было приказано, зашли в бункер и стали ждать, сами не зная чего.

Со слов Масюка, он был в другой комнате во время переговоров бойцов РФ с националистами. Последние не хотели сдаваться, приказывая всем сидеть «и ждать своих».

«Вот и дождались», — подытожил боевик.

После подрыва бункера российские военные спустились туда и обнаружили газовые баллоны, бензогенераторы, бензин, доработанный немецкий пулемет MG времен Второй мировой войны, известный как «пила Гитлера», и другое иностранное оружие. Байкал резюмировал, боеприпасов в подвале было больше, чем можно вообразить.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Бойцами РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывает командование ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
18 нояб
Танки, машины пехоты и гранаты РГН: лучшее видео по теме СВО за день
18 нояб
«Не ждите, потом будет поздно!»: сын Яны Поплавской отправляется на фронт
18 нояб
Останутся с носом: в НАТО боятся будущих поставок оружия на Украину
17 нояб
НМ ДНР показала кадры штурма опорного пункта ВСУ под селом Невельское
17 нояб
Михаил Боярский высказался об отношении к уехавшим из страны людям
17 нояб
Украинские власти начали мобилизацию в Херсоне
17 нояб
В США считают, что украинский кризис возможно решить с помощью третьей стороны
17 нояб
Почти ноль: боевики Украины контролируют только 1% всей территории ЛНР
17 нояб
ВС РФ полностью взяли под контроль стратегически важную дорогу в ЛНР
17 нояб
Российские бойцы отразили три атаки украинских боевиков
-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
60.39
0.04 62.57
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 18 ноября

Последние новости

10:59
Франция решила отменить скидку на бензин из-за дефицита и обвинила в этом граждан
10:50
Жаловалась на преследование: около метро Зюзино обнаружили мертвую женщину
10:42
«Неполные карты»: почему Зеленский боится Запада и во всем винит Россию
10:30
Счастье для родителей: в Петербурге ученые нашли способ победить генетические отклонения
10:20
В Башкирии отец спас двоих детей из горящей квартиры ценой собственной жизни
10:04
В Киеве зафиксировали рекорд по отключению электричества

Сейчас читают

«Не ждите, потом будет поздно!»: сын Яны Поплавской отправляется на фронт
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика