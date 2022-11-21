Знакомый голосок: кто поет за Ольгу Бузову на самом деле

Знаменитая экс-участница телестройки «Дом-2» готова на все ради славы, даже на полную смену голоса.

Поющая телеведущая Ольга Бузова не может самостоятельно спеть свой новый трек. Ее голос серьезно видоизменили на песне, поэтому звучание в реальной жизни будет разительно отличаться. Такое мнение выразил музыкальный критик Павел Рудченко.

«Несомненно, здесь я услышал, что использовался тюнинг вокала, слышно, что она не спела так, как это звучит в оригинале, плюс темброво исправили голос. Возможно, припустили вниз на тон или полутон. Голос звучит ниже и верхние частоты срезаны. Ее голос похож на кого-то из блогеров, типа, Вали Карнавал. Не звонкое, а глуховатое пение. <…> Спела не сама Бузова, люди со слухом сразу это услышат», — объяснил он в беседе с 5-tv.ru.

К слову, последний трек Ольги пришелся не по душе многим поклонникам. Публика раскритиковала артистку из-за странного звучания ее голоса, а также обвинила в исполнении под фонограмму.

Однако не только общественность не оценила творчества Бузовой. Некоторые профессионалы в музыкальной индустрии солидарны с мнением фанатов. Например, как сообщал 5-tv.ru, критик Сергей Соседов и вовсе не считает песни артистки музыкальными произведениями. Он уверен, ее треки поющей телеведущей лишены смысла.