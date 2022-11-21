Полковник ВСУ уничтожен под Херсоном российскими военными
В Минобороны РФ рассказали об уничтожении в минувшие сутки группы диверсантов, пытавшихся перебраться на левый берег Днепра. Возможно, с ними был и ликвидированный командир батальона.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие уничтожили в ходе боя в Херсонской области командира батальона полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Красивова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на украинские Telegram-каналы.
«Погиб полковник Мыкола Красивов, служивший комбатом 105-го батальона 63-й механизированной бригады», — цитирует одно из сообщений издание.
Отмечается, что сегодня в Минобороны РФ сообщили о ликвидации под Херсоном группы диверсантов ВСУ. Они пытались переправиться на левый берег Днепра с помощью катера.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили «Ураганы», из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Две установки реактивной системы залпового огня были поражены в ходе контрбатарейной борьбы под Харьковом.
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