Клирик псковского воинского храма погиб под обстрелами боевиков ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Клирик псковского воинского храма Александр Цыганов погиб под обстрелами боевиков ВСУ

Клирик псковского воинского храма погиб под обстрелами боевиков ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Специальная военная операция России

Священнослужитель находился в зоне СВО вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, о смерти которого сообщалось ранее.

Клирик псковского Воинского храма князя Александра Невского Александр Цыганов погиб при обстреле со стороны украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О гибели священнослужителя сообщил Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«21 ноября 2022 года после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что клирик был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО. Под обстрел Цыганов попал вместе с настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН протоиереем Михаилом Васильевым, о смерти которого стало известно ранее.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно погибшему в зоне СВО протоиерею Васильеву. Кроме того, была озвучена инициатива причислить погибшего священнослужителя к лику святых Русской православной церкви.

Тема:
Специальная военная операция России
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