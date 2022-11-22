«Помогли мысли о моих детях»: отбросивший гранаты ВСУ солдат вспомнил жуткий инцидент

Удививший многих случай произошел в Марьинке ДНР 30 октября. А на следующий день у бойца был день рождения. По словам солдата, ему просто несказанно повезло.

Российским военнослужащим, которому удалось неоднократно отбиться от атаки украинского беспилотника, оказался уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). В беседе с KP.RU он вспомнил, что чувствовал в тот момент, когда казалось — смерть совсем близко.

По словам бойца, инцидент произошел еще 30 октября в Марьинке ДНР. Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) скинули первую гранату, Худайнуров был оглушен, а после потерял сознание. В результате он получил осколочные ранения конечностей. Но благодаря бронежилету внутренние органы не пострадали.

Придя в сознание, он словил гранату и отбросил ее в сторону. Стал ползти, как вдруг вторая граната прилетела. В основном боевики применяли натовские боеприпасы, многие из которых не взорвались.

«Могу сказать, что вторая граната разорвалась рядом, я слышал хлопок, третья упала, но не детонировала. После нее я снова сознание потерял. Очнулся, когда коптер снова начал подлетать», — рассказал боец.

Отбившим атаки беспилотника ВСУ солдатом, по данным СМИ, оказался уроженец Донецка Рустам Худайнуров. ВКонтакте / id332456463

ВСУ пытались добить бойца, выпустив восемь боеприпасов. Кошмар длился около часа, но по ощущениям Худайнурова — это было вечностью. Выжить бойцу удалось благодаря грамотным действиям и ангелу-хранителю.

«В те минуты я думал только, как выжить. Главное не паниковать, просто брать и откидывать. Еще мне помогли мысли о моих детях. Ну, и, думаю, меня спас ангел-хранитель, потому что просто так везти не может!» — добавил он.

По чудесному стечению обстоятельств, на следующий день мужчина отмечал день рождения. По словам Худайнурова, шокированы спасением были не только многие пользователи сети, но и сослуживцы, и его родные. Близкие убеждены — их родственник герой! Но сам боец так не считает.

«Они сказали, что я молодец. Но я героем себя не считаю. Не надо обо мне много писать. Там, на передке, больше героев! У меня просто везение», — отметил он.

Сейчас Худайнуров проходит лечение. У него контузия и осколки в теле. А после того, как врачи разрешат выписаться, хочет отправиться домой к семье.

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