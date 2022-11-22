Работает Росгвардия: лучшее видео из зоны СВО за день
Подразделения Росгвардии практически с самого начала спецоперации выполняют самый широкий спектр задач.
Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru
К профессиональному празднику Росгвардия опубликовала видео с демонстрацией работы артиллеристов. Бойцы выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Стоит отметить героизм бойцов. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга более 200 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат артиллерии войск национальной гвардии РФ были отмечены государственными наградами.
На видео — работа бойцов подразделения: от запуска дрона для отслеживания целей до поражения цели.
Приятно наблюдать за слаженными действиями российских бойцов: каждое их действие отточено до автоматизма.
Ранее 5-tv.ru показывал работу спецназа Росгвардии в ДНР.
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