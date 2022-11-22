Работает Росгвардия: лучшее видео из зоны СВО за день

К профессиональному празднику Росгвардия опубликовала видео с демонстрацией работы артиллеристов. Бойцы выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Стоит отметить героизм бойцов. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга более 200 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат артиллерии войск национальной гвардии РФ были отмечены государственными наградами.

На видео — работа бойцов подразделения: от запуска дрона для отслеживания целей до поражения цели.

Приятно наблюдать за слаженными действиями российских бойцов: каждое их действие отточено до автоматизма.

Ранее 5-tv.ru показывал работу спецназа Росгвардии в ДНР.