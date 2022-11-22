Адские боли: британский наемник рассказал, что на самом деле происходит в ВСУ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Британский наемник Шариф пожаловался на плохое снабжение ВСУ

Адские боли: британский наемник рассказал, что на самом деле происходит в ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Специальная военная операция России

Руководство киевского режима не волнует судьба собственных солдат.

Украинские вооруженные силы не получают должного снабжения, лекарственных препаратов и специальной техники. Об этом заявил наемник из Великобритании Шариф.

Он рассказал, как целый месяц мучился от тяжелого ранения, полученного в бою под Херсоном. Тогда его подразделение угодило в осаду, однако руководство ничего не сделало, оставив своих военных на произвол судьбы.

«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе», — возмущенно объяснил наемник в интервью Bild.

Шариф отметил, что с поля боя его унесли именно сослуживцы, а не специальная бригада. Он лежал раненый и испытывал адские муки из-за «невыносимой боли». По мнению наемника, все боевые действия в украинской армии не просто борьба с противником, а борьба на истощение.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян рассказал об огромных потерях ВСУ на харьковском направлении. Как отметил 5-tv.ru, киевский режим не волнуется о количестве смертей.

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