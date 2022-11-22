Российские военные добились успехов на павловском и угледарском направлениях

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Игорь Рязов
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Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах на павловском и угледарском направлениях

Российские военные добились успехов на павловском и угледарском направлениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Специальная военная операция России

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения — националисты из ВСУ применяют все имеющееся оружие. Однако уступают под натиском участников спецоперации.

Российские военнослужащие добились «определенных успехов» на павловском и угледарском направлениях. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — цитирует сказанное Денисом Пушилиным в телеэфире Газета.ру.

По словам главы ДНР, боевики ВСУ «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать». Столкновения проходят на всей линии соприкосновения.

«Тем не менее наши подразделения выполняют свою задачу», — подытожил Денис Пушилин.

На минувшей неделе российские военнослужащие взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в ЛНР. Что касается угледарского направления, там недавно была отражена мощная атака украинских боевиков — националисты пытались сокрушить российскую армию, но в итоге сокрушили самих себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ликвидировали под Херсоном полковника ВСУ. Вероятно, командир батальона был в составе уничтоженной группы украинских диверсантов.

Тема:
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