Украинские силовики пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники СБУ заявили, что ищут в одном из древнейших монастырей Киевской Руси следы действий российских спецслужб. Это звучит безумно даже для слуг киевского режима.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Сотрудники СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры», — говорится в Telegram-канале издания.
Уточняется, что в СБУ свои действия характеризуют как «мероприятия по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине». По мнению силовиков, в помещениях лавры могут прятаться иностранцы и диверсанты с оружием.
Это не первый раз, когда СБУ проявляет нездоровый интерес к Киево-Печерской лавре. Ранее украинская спецслужба возбудила уголовное дело из-за подозрения, что там исполняли песню о «прославлении России». В итоге отстранили священника, во время богослужения которого звучала песня «Звон плывет, плывет над Россией».
Однако только Киево-Печерской лаврой дело не ограничивается. Обыски проходят также в двух монастырях УПЦ и на территории Сарненско-Полесской епархии. А 8 ноября СБУ объявила в розыск настоятеля православного храма в Харьковской области якобы за агитацию в поддержку России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отступающие боевики ВСУ прикрывались церквями и храмами. В некоторых религиозных постройках националисты обустраивали укрепления, а некоторые обстреливали просто так.
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