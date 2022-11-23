WSJ: ЦРУ планируют проводить вербовку недовольных СВО россиян
За океаном используют всевозможные средства для достижения поставленных целей.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Россиян, недовольных специальной военной операцией (СВО) на Украине, планирует вербовать Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Со слов замглавы американского ведомства Дэвида Марлоу, ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории. Обозреватели отмечают, что это первое публичное заявление Марлоу с того момента, как он вступил в должность в прошлом году.
До этого сообщалось, что руководитель ЦРУ Уильям Бернс встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По данным The Washington Post, при встрече Бернс подчеркивал приверженность Штатов оказанию помощи Незалежной.
В конце октября экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди рассказал о цели стратегии национальной обороны США. Джиральди отмечал, что документ нужно рассматривать как пропаганду перед выборами в конгресс. При этом, российская сторона упоминается в нем 71 раз.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Зеленскому не простят переговоры с Россией.
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