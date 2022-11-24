«Исчерпал все средства»: резолюция о терроризме подталкивает Европу к войне с РФ

Против РФ уже обсуждается девятый пакет санкций, но на нее не действуют никакие ограничения.

Франция заинтересована в том, чтобы украинский кризис закончился. Население Украины и России солидарно с этим. Многие призывают к началу мирных переговоров, даже Москва и Киев стремятся к достижению целей. Однако Европейский союз идет против всех и продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Неестественным является то, что еврейский союз способствует эскалации конфликта, вместо того, чтобы добиваться заключения мира. Проголосовав на этой неделе за резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, парламент преследует исключительно коммуникативные цели, поскольку в европейском праве понятия „государство-спонсор терроризма“ не существует», — отметил он на видео в Twitter.

Евродепутат отметил, что 28 июня, на саммите G7, французский лидер Эммануэль Макрон не поддержал решение о признании РФ государством — спонсором терроризма. Также поступил и его американский коллега Джо Байдене в сентябре. Из всех 27 стран Европейского союза это решение поддержали только пять. Однако накануне Европарламент все-таки принял резолюцию о признании РФ террористическим государством. Почему? На это, по мнению Мариани, есть три причины.

«Первая заключается в том что парламент пропитан безусловной ненавистью по отношению к РФ. Для Европарламента все методы, способные навредить Москве, идут в ход. Даже если это ни к чему не приводит. Вторая: американские консерваторы используют Европарламент для оказания давления на Джо Байдена. Мы стали частью PR компании, ориентированной на США. Третья, самая серьезная: ЕС исчерпал все средства защиты в этом конфликте», — объяснил политик.

По его словам, за девять месяцев кризиса Европа обсуждает уже девятый пакет антироссийских санкций, однако все ограничения «против Москвы исчерпаны». Западные страны уже не знают, как действовать. Остается последняя мера — это война. Именно к ней подталкивают инициаторы резолюции о признании РФ террористическим государством. Они намерены усугубить ситуацию еще больше, «ставя пожелания президента Зеленского выше жизненных интересов французского народа».

Ранее 5-tv.ru сообщил цель резолюции Европарламента по мнению политолога.