Эксперт предрек судьбу русскоязычных солдат на Украине: гитлеровский сценарий от ВСУ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 607

Военный эксперт Кнутов назвал гитлеровским приемом массовую мобилизацию русскоязычных солдат Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Каковы шансы у этих военных перейти на сторону РФ и как за это их наказывают нацисты?

Массовая мобилизация русскоязычного населения Украиной сопоставима с гитлеровскими приемами, которые он использовал в годы Великой Отечественной — так считает военный эксперт Юрий Кнутов, своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Решение, которое принял президент Зеленский о проведении мобилизации на оккупированной украинским режимом Херсонской области — это в общем- то провокационное решение, потому что граждан России фактически будут заставлять воевать с гражданами России, это с одной стороны. С другой, для Украины это возможность избавиться, как считает киевский режим, от неблагонадежного пророссийски настроенного населения», — пояснил собеседник.

Потому, добавляет он, их мобилизуют в первую очередь и тем самым используют как пушечное мясо на линии фронта. Кроме того, в этих действиях видятся гитлеровские приемы.

«Это в общем-то напоминает и еще один из элементов преследования русскоязычного населения, русской культуры на территории Украины. Самое печальное, что Запад закрывает глаза на факты, которые можно сравнивать с фактами геноцида — в годы Великой Отечественной войны подобными вещами занимались гитлеровцы, но только не отправляли на фронт в принудительном порядке мужское население, а мобилизовывали в первую очередь молодежь, женщин и даже стариков и отправляли их на работу в Германию в качестве рабов в прямом смысле слова. Вот сейчас похожую тактику применяет Зеленский в отношении российских граждан», -считает военный эксперт.

В сложившейся ситуации он видит большую вероятность того, что пророссийски настроенные мобилизованные граждане попытаются сдаться в плен РФ — таких историй уже немало. Но есть среди них и те, которые с печальным концом.

«Там, где в подразделениях доминируют пророссийски настроенные солдаты, обязательно есть заградотряд в роли украинских нацистов, и как только военнослужащие пытаются поднять белый флаг и двинуться в сторону российских позиций, тут же приезжает джип, и этих солдат расстреливают либо по ним открывают минометный огонь и таким образом уничтожают. Таких фактов уже было очень много, и вот угроза расстрела и смерти в общем-то порой заставляет русских воевать с русскими», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по приказу президента Незалежной Владимира Зеленского в украинскую армию мобилизуют граждан из русскоязычных регионов Украины. Процесс активно идет в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской областях, также мероприятия проходят в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. В регионах же западной Украины мобилизуют наименьшее число граждан.

Тема:
Специальная военная операция России
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