«Дым пожиже»: актриса Давлатова озвучила грустный факт о сбежавших из РФ звездах

Любовь к родной стране переполняет знаменитую телеведущую, но артистке жаль тех, кто покинул страну.

Актриса Алла Довлатова заявила, что всегда будет на стороне родины. Россия для нее остается на первом месте при любых обстоятельствах. Те, кто покинул свою страну после начала специальной военной операции по защите Донбасса, все равно приедут обратно, потому что никому не нужны за рубежом. Об этом ведущая сообщила в беседе с 5-tv.ru на творческой встрече, посвященной кубинской культуре.

«Для меня родина на первом месте. Я ни в коем случае не могу ее осуждать, я не знаю что ей двигало. Вот то, что остальные, которые, как говорится — „труба пониже и дым пожиже“, жалко мне этих людей, потому что они там никому не нужны. Ну кому они нужны? <…> Я думаю, что так как русский народ очень великодушный — они вернутся. Если извиняться — хорошо, если не извинятся — значит совести нет», — объяснила звезда.

Это уже не в первый раз, когда Довлатова эмоционально высказывается о России. Ранее она рассуждала о русском народе и не сдержала слез. Артистка призналась, что сильно гордится своей страной, и Россия обязательно пройдет через любые испытания.

Также Довлатова объяснила, что спецоперация РФ на Украине направлена не только на защиту Донбасса, но и на защиту русского народа. Людей всегда пытаются втянуть в конфликт, мирное население постоянно страдает от нападок Запада, считает Алла Александровна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Довлатова пожалела сбежавшую из страны певицу Аллу Пугачеву.