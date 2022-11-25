СБУ пришла с обысками на Черновицко-Буковинскую епархию на Украине

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 67

Накануне украинские силовики провели аналогичные мероприятия в Киево-Печерской лавре.

СБУ пришла с обысками на Черновицко-Буковинскую епархию на Украине

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Специальная военная операция России

Служба безопасности Украины провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии страны. Об этом спецслужба сообщила в своем Telegram-канале.

В материале отмечается, что в результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие российское гражданство у руководства епархии. Кроме того, силовики нашли переписку ее представителей с московскими кураторами. По их мнению, она свидетельствует о том, что духовенство получало наставления насчет проведения церковных литургий после начала спецоперации.

СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ; Фото: Telegram / s/SBUkr

В СБУ уверены, что представители РПЦ ставили украинскому духовенству задачу дезинформировать население об общественно-политической обстановке в стране и ситуации в зоне боевых действий.

Накануне, СБУ, Нацполиция и Нацгвардия также провели обыски на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области. В ходе обысков была обнаружена ««пророссийская литература» и допрошено более 50 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем понадобилось проводить обыски в Киево-Печерской Лавре.

Тема:
Специальная военная операция России
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