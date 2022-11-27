Экс-разведчик США про Зеленского: «Лучшее, что когда-либо случалось с Россией»
Бывший разведчик США Риттер заявил о разрушении Украины Зеленским
Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Kaniuka
Аналитик уже упоминал о том, как бы он действовал в случае войны с Украиной на примере операции «Буря в пустыне» в Ираке.
Президент Украины Владимир Зеленский является лучшим оружием России. Об этом в эфире программы Maverick News заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Зеленский — лучшее, что когда-либо случалось с Россией. Зеленский разрушает Украину. Он взял 80 тысяч человек, которые были обучены НАТО, растратив их на бессмысленные победы», — сказал Риттер.
Эксперт добавил, если бы Зеленский был настоящим военачальником, он бы удерживал силы.
«Зная, что у России есть 200 тысяч, которые появятся на поле боя. Так что по крайней мере у него был бы мобильный резерв, чтобы он мог справиться с любой атакой. Сейчас у него нет ничего. Они (украинские военные — Прим. ред.) все мертвы. Все оборудование уничтожено, и НАТО не может его заменить», — добавил бывший разведчик.
Перед этим Скотт Риттер заявлял о том, что в случае войны с украинцами, он бы действовал очень жестко. Аналитик вспомнил операцию «Буря в пустыне» в Ираке, отметив, что американские военные «не тратили свое время на переговоры». Экс-офицер подчеркивал, что российская сторона с самого начала не хотела того, что происходит сегодня. Кроме того, Риттер подмечал, что РФ не воюет, а ведет специальную военную операцию. Поэтому, по его мнению, нельзя давать оценку действиям России с точки зрения войны.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса от националистов. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий. Конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто втягивает НАТО в конфликт на Украине.
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