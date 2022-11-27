Боевики ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Накануне саперы региона очистили более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных неонацистами.

Боевики ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

До 85 человек потеряли за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства региона Иван Филипоненко.

«Противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — пояснил военнослужащий.

В частности, по словам Филипоненко, националисты потеряли не только личный состав, но и три танка, шесть бронетранспортеров, две артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат и 20 единиц специальной автомобильной техники.

Накануне военный заявлял, что саперами ЛНР очищено более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных неонацистами. Также была информация, что враг потерял более 70 человек убитыми и ранеными после проваленных атак в ЛНР, которые сорвали российские бойцы.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирного населения от неонацистов, начатую в конце февраля. Ее конечная цель — демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему помощь Украине дорого обходится Западу и Евросоюзу.

Тема:
Специальная военная операция России
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