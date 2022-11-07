Мобилизованные усилили оборону береговой линии Днепра в районе Энергодара

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 136

Обстановка на фронте остается напряженной, однако российские военнослужащие не теряют боевого настроя и в любой момент готовы дать отпор противнику.

Мобилизованные усилили оборону береговой линии Днепра в районе Энергодара

Фото: SERGEI ILNITSKY / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Призванные россияне в рамках частичной мобилизации усилили оборону вдоль берега Днепра в районе Энергодара. Известно, что большая часть бойцов там из Саратовской области. На передовой они усиливают уже существующую оборону, расположив на территории фортификационные сооружения и огневые позиции.

«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — приводит РИА Новости слова одного из мобилизованных.

Боец рассказал, что намеревался добровольно пойти защищать родину, однако в семье его желание не оценили. Тогда было принято решение — пойти служить, если призовут. Ждать долго не пришлось, уже на следующий день после объявления частичной мобилизации, военному пришла повестка.

«Мне пришла повестка в первый же день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но все нормально, стрельбы как обычно, все хорошо прошло (на боевой подготовке. — Прим. ред.)», — рассказал он.

Сейчас ситуация на линии фронта в Запорожской области довольна напряженная. ВС РФ в полной готовности ожидает наступления украинских националистов. Сегодня пока все стабильно, однако наши военнослужащие не теряют бдительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина окажется во тьме после ударов ВС РФ.

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