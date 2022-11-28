«Ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась о сбежавших Пугачевой и Макаревиче*
Елена Драпеко: переезд Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* стал потерей
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Знаменитость считает, что сбежавшие артисты никогда не смогут вернуть всенародную любовь.
Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко высказала свое мнение об артистах, которые решили уехать из России после начала спецоперации. Звезда фильма «А зори сдесь тихие» считает, что российский зритель не сможет простить певицу Аллу Пугачеву и музыканта Андрея Макаревича*.
Драпеко рассказала, что после побега в Израиль знаменитости потеряли самое главное — доверие. По ее словам, их переезд стал огромной утратой, в первую очередь, для них самих.
«Они потеряли зрителя, потеряли всенародную любовь. Они думали, что они вершина айсберга. Но если нет основания — народа, который их возносит, то никакой вершиной они не будут. Народ не простит», — объяснила актриса.
Драпеко добавила, что шоумена Ивана Урганта в скором времени ждет печальная участь. По ее словам, карьере знаменитого ведущего грозит крах, потому что он не сможет снова добиться былой любви народа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую сумму пришлось выложить Алле Пугачевой за новые пластические операции в Израиле.
* — признан иноагентом в России.
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