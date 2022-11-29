«Петрушка» доигрался: бездарная политика Зеленского ведет к Третьей мировой войне

Украинский лидер — яркий пример того, к чему может привести отсутствие политического опыта.

Депутат Госдумы Дмитрий Носов назвал приход к власти Зеленского катастрофической ошибкой, которая может привести к Третьей мировой войне. Своим мнением парламентарий поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru во время мероприятия, приуроченного к десятилетию «Книги рекордов Гиннеса».

«Зеленский — это яркий показатель трагедии. Насколько важно быть в политике всем нам, для понимания, кого мы выбираем. Люди просто взяли и избрали актера, Петрушку, который никогда ничем не управлял, не нес ответственности, не знает, что такое большие числа. Ну, управлял командой КВН, но это не то. Это государство, это политика, то есть его просто использовали, а он даже до сих пор этого не понимает», — отметил эксперт.

Парламентарий отметил, что до Зеленского страной управляли президенты, с которыми у России тоже были непростые отношения, но никто из них не решился вести страну и мир в пропасть.

«В итоге этих катастрофических политических ошибок человек без малейшего политического опыта привел сейчас мир на порог Третьей мировой войны. <…> Конфликт, где каждый день гибнут люди, и от этого всего страдает весь мир: начиная от голодающих в Африке и заканчивая Европой, Америкой, где сейчас нехватка электричества, где реально поднялись цены, и люди вынуждены экономить. Вот яркий пример, когда человек, не готовый к власти, к ней приходит», — подчеркнул собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Великобритании объяснили последствия попытки захвата Крыма Зеленским.